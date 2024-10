Ex-namorada de Al Pacino teria trocado ator por apresentador, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 12:45 Para compartilhar:

Noor Alfallah, 30, recente ex-namorada de Al Pacino, 84, supostamente está em clima de romance com o comediante Bill Maher, 68, segundo fontes da revista People.

O “casal” já teria sido visto em público em algumas ocasiões, sendo a mais recente em 5 de outubro, quando os dois foram flagrados saindo do hotel Chateau Marmont, em Los Angeles. Outra fonte disse à revista que Pacino e Bill Maher são “amigos”.

Em uma entrevista recente à People, Pacino confirmou o fim da relação com Noor e disse não estar envolvido com ninguém no momento, mas que sua relação com a ex-namorada continua amigável, o que pode ser confirmado por um post recente da produtora nas redes sociais, em que compartilhou uma foto ao lado do roteirista e do elenco do filme O Aprendiz.

O cineasta e a produtora teriam terminado o relacionamento em 2023, cerca de três meses após o nascimento do primeiro filho do casal, Roman, mas a informação foi negada por um representante de Pacino na época.

Noor tem um histórico de namorar homens mais velhos, como o ator de “O Poderoso Chefão” – os dois tinham uma diferença de 54 anos -, Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones, Nicolas Berggruen e agora, Bill Maher.