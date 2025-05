Ex-mulher de professora morta em SP é presa como mandante do crime

A veterinária Fernanda Fazio foi presa pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) nesta sexta-feira, 9, em São Paulo. Ex-companheira de Fernanda Bonin, ela é considerada a mandante do assassinato da professora.

O corpo da vítima foi localizado em 28 de abril com um cadarço envolto no pescoço e sinais de estrangulamento, em um terreno baldio ermo e pouco iluminado na Avenida João Paulo da Silva, próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do estado, as investigações do caso seguem. O entendimento da Polícia Civil é de que a ex-companheira encomendou o crime motivada por ciúmes.

O que aconteceu no dia do crime?

Conforme a investigação, Fernanda saiu de casa em 27 de abril para socorrer a então esposa, que teve um problema mecânico com seu carro, na Avenida Jaguaré, na zona oeste.

As duas estavam casadas havia oito anos, mas moravam em casas separadas desde o ano passado. A mulher levava os dois filhos do casal para a residência da professora, quando seu carro parou. Como estava com os filhos, ela pediu ajuda a Fernanda e enviou sua localização.

Imagens de câmeras de vigilância do prédio mostram a vítima descendo sozinha pelo elevador, portando seu celular. Em seguida, ela deixa o prédio a bordo de uma SUV Hyundai Tucson para socorrer a companheira. Segundo ela, a professora nunca chegou ao local.