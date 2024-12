Ex-mulher de jogador do Flamengo muda visual e se torna influencer; saiba quem é

Nova vida e novo visual é assim que a Jordana Holleben começará o ano de 2025.

Recém solteira, após o casamento com Allan, jogador do Flamengo, chegar ao fim, Jordana surgiu na web com os fios mais loiros e compridos. O divórcio do casal foi confirmado no início do mês.

Ela mostrou o resultado para seus seguidores nas redes sociais, e escreveu na legenda: “Nova era desbloqueada”. Nos comentários, recebeu ainda uma série de elogios, como “Deusa demais”, “Ficou perfeita”, “Belíssima”, entre outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JORDANA HOLLEBEN (@jordanaholleben)

Conheça mais sobre Jordana Holleben

Jordana se casou com Allan em 2018, e a relação com o jogador de futebol rendeu dois filhos: Davi, de um 2 anos, e Antonella, de 6.

Em sua carreira profissional, Jordana chegou a fazer alguns trabalhos como modelo para algumas marcas, incluindo ‘São Paulo Fashion Week’.

No Instagram, porém, ela ainda busca mais sucesso como influenciadora digital, tendo atualmente mais de 55 mil seguidores. Na web, ela costuma compartilhar fotos de trabalhos, de vida pessoal e muitas selfies.