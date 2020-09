Ex-mulher de Hulk diz que “sepultou” sobrinha; jogador manda indireta

Em tom de desabafo, Iran Angelo, ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, falou nas redes sociais sobre sua situação após descobrir supostas traições do jogador. Ela também mandou recados para Camila Angelo, sua sobrinha e atual noiva do jogador. A jovem fez aniversário ontem.

No texto, Iran Angelo diz que criou Camila como uma de suas filhas e que até hoje não entende porque passou por tanto sofrimento. Ela também falou da relação com a irmã, mãe da jovem, e disse que entende uma reaproximação entre as duas. Em determinado momento, ela disse que “sepultou” Camila e não a considera mais como uma amiga.

Hoje pela manhã, Hulk publicou um post interpretado por alguns fãs como uma ‘resposta’ a Iran. O post não fala abertamente sobre as declarações da ex, mas cita a frase “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”.

