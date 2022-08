Ex-mulher de Éder Militão posa ao lado de Luva de Pedreiro em noitada na Europa

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 12:48 Compartilhe

A ex-mulher de Éder Militão, Karoline Lima, posou ao lado do Luva de Pedreiro em uma boate da Espanha, na noite deste sábado. O registro foi compartilhado nas redes sociais da influencer que deu um fim no relacionamento com o jogador do Real Madrid um pouco antes do nascimento da filha do casal.

A jovem postou fotos durante a noite dançando com as amigas. Em um dos registros, ela aparece ao lado do influencer que cumpre agenda de eventos na Espanha. Karoline ainda brincou dizendo que a filha Cecília a ‘julgou’ por ter ‘escapado’ para curtir a noite com as amigas.

O término de Karol com Militão aconteceu após idas e vindas de Militão em viagens durantes as férias, que coincidiram com a reta final da gravidez de Karoline, que desabafou sobre o tema algumas vezes nas redes sociais. Ela ainda mora em Madrid, cidade onde joga o ex-marido que está cotado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Luva de Pedreiro está na Europa em compromissos de trabalho. Neste sábado, o baiano visitou Ronaldo Fenômeno no Real Valladolid. Ele deve anunciar um acordo em breve com o McDonald’s. O jovem tem acordos também como gigantes como Amazon, Pepsi e Adidas. Em julho, ele recebeu com exclusividade o LANCE! em sua mansão e mostrou detalhes do local.

