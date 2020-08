Ex-mulher de Dr. Dre briga por 1 bilhão de dólares em processo de divórcio

O rapper Dr. Dre e sua ex-mulher, Nicole Young, estão enfrentando um processo de divórcio conturbado nos Estados Unidos. Segundo informações do TMZ, Young está disposta a brigar na Justiça para ter direito à fortuna do cantor. O valor estaria na casa do 1 bilhão de dólares, equivalente a R$ 5,2 bilhões.

O pedido de separação foi feito por Nicole, alegando diferenças irreconciliáveis. O TMZ também informa que, em 1996, dias antes do casamento, ela afirmou ter sido obrigada a assinar acordo pré-nupcial que abria mão da fortuna de Dr. Dre, que havia sido proposto pelo marido.

“Fiquei extremamente relutante, resistente e com medo de assinar o acordo e me sentir encurralada. Por causa da pressão, acabei assinando a papelada dias antes do casamento”, disse Nicole. “O André (nome verdadeiro de Dr. Dre) reconheceu que havia me pressionado a assinar um contrato e rasgou várias cópias na minha frente. Desde o dia, entedemos que não havia mais acordo pré-matrimonial”, completou.

Por fim, fontes ligadas ao rapper contaram ao TMZ que ele nega que tenha rasgado o acordo nupcial, e que Nicole teria assinado por livre e espontânea vontade.

O casamento de Dr. Dre e Nicole Young foi consumado no dia 25 de maio de 1996. A relação entre eles rendeu dois filhos, Truice e Truly, de 23 e 19 anos, respectivamente.

