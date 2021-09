Ex-mulher de Bolsonaro zomba da CPI da Covid nas redes sociais

Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), divulgou um story no Instagram zombando da CPI da Covid, que investiga irregularidades na condução da pandemia pelo governo federal.

Na publicação, Ana escreveu: “Me chamaram para a CPI do Lula??”, fazendo menção a sua convocação pelo colegiado. A publicação de Cristina segue o exemplo de seu filho com o chefe do Executivo, Jair Renan, que na última segunda-feira (20) fez uma provocação à CPI ao colocar uma foto de armas no story e escrever “Aloooo CPI kkkkk”.

Na última semana, Ana Cristina foi convocada pela CPI da Covid. Os integrantes da comissão miram nas relações dela e do clã presidencial com o lobista Marconny Faria, responsável por intermediar negócios da Precisa Medicamento, investigada pelo colegiado.

Siqueira é apontada como uma das organizadoras do esquema de rachadinha nos gabinetes dos filhos mais velhos do presidente: Flávio, na época deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), e Carlos, vereador pelo Rio.

A ex-esposa de Bolsonaro ainda é suspeita de ter cometido tráfico de influência ao usar sua proximidade do ex-secretário-geral da Presidência e a atual ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, para apontar nomeações a cargos públicos que seriam indicadas por Marconny.

Mesmo com a convocação, Ana Cristina não deve prestar depoimento à comissão por não haver consenso entre os senadores. Alguns parlamentares avaliam que seu depoimento poderia sair do escopo da CPI.

