Ex-mulher de Bolsonaro defende os filhos em live: ‘estão sendo injustos’

Candidata a vereadora pelo Rio de Janeiro, Rogéria Bolsonaro (Republicanos), saiu em defesa dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo, durante live com o prefeito do Rio e candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos). A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também comentou sobre seu retorno à política. As informações são do Uol.

“Como mãe, me revolta mais ainda o que vêm tentando fazer com meus filhos. Quero ter voz para continuar defendendo o que acho que é certo. Vou continuar defendendo meu país, os meus filhos, porque estão sendo injustos, estão tentando assassinar caráter”, afirmou.

De acordo com Rogéria, ela criou os filhos mostrando o que é certo e errado. “Tenho certeza dos filhos que criei, dentro da palavra de Deus, na Igreja, não com tantas idas, mas eles têm a formação cristã, a base. Meus filhos jamais fariam alguma coisa que fosse errada, que não tivesse sido ensinada para eles. Sempre mostrei para eles o certo e o errado. O sargentão em casa era eu, não o Jair”.

A ex-mulher de Bolsonaro ainda pediu “paciência” com as decisões do presidente. “Ele era aquela voz solitária no Congresso, achavam ele perturbado, e hoje vemos que ele tinha razão. Ele tem uma visão muito adiantada. Às vezes achamos que ele está fazendo uma besteira muito grande, mas não está. Tivemos outras evidências quando ele tirou determinadas pessoas do governo e depois vimos que ele estava certo”, disse durante a live com Crivella.

