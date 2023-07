Ex-mulher de Berlusconi nega relação entre testamento e divórcio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 14:01 Compartilhe

MILÃO, 7 JUL (ANSA) – A ex-mulher de Silvio Berlusconi, Veronica Lario, afirmou que não sabia nada sobre o testamento do ex-marido, redigido em 2006, e garantiu que o documento não teve relação com seu divórcio em 2009.

“Desminto categoricamente a hipótese de correlação entre o desejo testamentário de Silvio Berlusconi e a carta através da qual manifestei meu afastamento dos comportamentos do meu ex-marido em 2009. Não soube [os detalhes do testamento] até dois dias atrás”, disse.

A herança privilegiou os filhos do ex-premiê com a primeira mulher, Carla Dall’Oglio. Marina e Pier Silvo receberam toda a cota disponível da Fininvest, que administra diversas empresas da família.

Eles herdaram 1,5 bilhão de euros (R$ 7,9 bilhões na cotação atual) cada um e passaram a deter 53% da holding, que é a principal acionista do conglomerado midiático MFE-Mediaset e do grupo editorial Mondadori, além de ter parte do controle do banco Mediolanum.

Já os filhos do casamento com Veronica Lario – Barbara, Luigi e Eleonora – ficaram com 7,1% da companhia cada um.

Ao todo, segundo informações de bastidores, o testamento reúne bens totalizando cerca de 5 bilhões de euros (quase R$27 bi). (ANSA).

