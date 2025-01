Ex-mulher de Allan, do Flamengo, registra BO por violência doméstica contra o jogador

Allan, do Flamengo, teve um Boletim de Ocorrência por violência doméstica registrado contra si, pela ex-mulher, Jordana Holleben. Ela o acusa de ter invadido a casa em que ela e os filhos moram, em um condomínio na zona oeste do Rio. O jogador diz que apenas queria ver as crianças, de 2 e 6 anos.

A informação foi noticiada inicialmente pelo jornal Extra e confirmada pelo Estadão. Conforme um relato ouvido pela reportagem, Allan queria ver os dois filhos que o casal tem e levá-los para um passeio. Entretanto, Jordana teria o ignorado, o que fez com que o jogador fosse até a casa em que a ex-mulher vive com as crianças. A versão foi publicada também em uma nota divulgada pela assessoria do atleta.

Allan chegou filmando com o celular, pedindo para ver os filhos. Jordana teria negado. Em seguida, a mãe dela, que também estava na casa, teria dado um tapa no celular de Allan, que caiu e foi pego pela ex-mulher. Neste momento que o jogador tenta tirar o aparelho de suas mãos, e a sogra tira uma foto em que o volante aparece segurado Jordana. No relato dado pela mulher à Polícia Militar, o atleta invadiu a casa e a empurrou.

Na sequência, Allan saiu com os filhos. Jordana chamou a Polícia Militar e registrou a ocorrência. Ela ainda apontou que não houve combinado prévio para que Allan saísse com as crianças.

Os agentes encontraram o flamenguista próximo da casa, em uma sorveteria. Allan teria mostrado o vídeo aos policiais e afirmado que apenas iria levar os filhos para tomar sorvete no próprio condomínio. Ele não foi levado para a delegacia. Segundo o relato dos agentes, as crianças, de 2 e 6 anos, estavam abaladas.

Quando chegou ao CT do Flamengo, Allan foi chamado para prestar explicações ao clube. Ele relatou que a ex-mulher não o deixava ver as crianças e que estava com saudade. O flamenguista postou uma foto com os dois há dois dias.

Em nota, a Secretária de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM), confirmou o atendimento. O texto disse que Jordana optou por não proceder à delegacia naquele momento.

Um texto divulgado pela assessoria de imprensa reitera que não foi um caso de invasão, já que o imóvel é de propriedade do atleta. “Por direito adquirido, (Allan) possui acesso sem qualquer proibição”, diz a nota, que também nega que tenha acontecido violência física.

Allan e Jordana lidam com divergências desde meados do ano passado, quando começaram a debater o divórcio. Em novembro, Jordana tomou a decisão de separação. Na segunda semana de janeiro, ela se manifestou publicamente, afirmando que Allan queria que a ex-mulher deixasse a casa em que mora e mudasse para Porto Alegre, onde vive a família de Jordana. Ele teria demitido funcionários que trabalhavam na residência.

“Se o problema fosse apenas sobre funcionários, eu estaria tranquila. Sei muito bem cozinhar, passar, lavar e limpar, porque fiz isso por muitos anos, especialmente quando não tínhamos condições de ter funcionários. Há 10 anos, quando conheci ele, – ainda adolescentes -, vivíamos outra realidade. Ele ganhava um pouco mais que um salário mínimo e ainda nem era profissional”, escreveu Jordana no começo do mês.

“Nossas divergências têm raízes mais profundas, o buraco é muito mais fundo do que pensam ou imaginam e existem questões extremamente delicadas que seguem protegidas por segredo de Justiça”, concluiu.

Allan chegou ao Flamengo em 2023, após deixar o Atlético-MG, clube em que estava desde 2020.