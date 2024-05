Ex-‘morena do É o Tchan’ perde campeonato de fisiculturismo e lamenta: ‘Trabalhamos duro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 15:39 Para compartilhar:

A fisiculturista Juliane Almeida, ex-‘morena do É o Tchan‘, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para desabafar sobre sua participação na categoria Wellness do concurso NPC IFBB Pro Pittsburgh, nos Estados Unidos. A atleta de 43 anos foi acusada de ter “glúteos falsos” pela arbitragem.

Nos stories do Instagram, Juliane explicou: “Eu fiquei até o final para saber do feedback, e não sei se choro ou se rio. O feedback foi que meu glúteo não parece real. Parece que eu ‘botei’ alguma coisa no glúteo. Só rindo. Como é que prova que meu glúteo é meu glúteo? A gente trabalhou duro para eu não perder volume de um dia para o outro”.

“No Brasil, todo mundo sabe que eu não botei nada. Mas como prova que meu glúteo é meu? Só diminuindo volume. Eles falaram que de frente eu estou muito bem, mas que a condição da frente não está igual à de trás. Então a gente vai ter que secar o glúteo para parecer mais seco, como está na parte da frente”, continuou a atleta.

Agora, Juliane explicou que pretende continuar se preparando para o Olympia, uma das competições de fisiculturismo mais importantes do mundo.

“Fica o sentimento de ‘será que vão ser só esses jurados?’ […] Vou ter que perder glúteo. Mas, como é meu, depois eu ganho. É só engordar. O engraçado é que a categoria exige glúteo grande”, continuou. E finalizou, lamentando: “Mas aquela insatisfação fica. Fiz o meu melhor e fui injustiçada”.

