Ex-modelo que virou moradora de rua diz: “Ninguém se importa”

Loni Willison, modelo que estampou a capa de diversas revistas, foi vista irreconhecível pelo The Sun. Sucesso na primeira metade dos ano 2010, a norte-americana foi vista morando nas ruas da Califórnia.

Loni foi casada com o ator Jeremy Jackson, ex-estrela do filme ‘Baywatch’. A modelo foi encontrada pegando comida no lixo e sem alguns dentes na boca, por causa da sua dependência em drogas e álcool.

A modelo perdeu tudo após um colapso nervoso em 2016. Sem emprego, apartamento e carro, acabou indo morar nas ruas.

“Posso viver sozinha. Tenho tudo de que preciso aqui. Ninguém realmente se importa comigo e eu não quero vê-los, eles não querem me ver. Não tenho telefone celular. Tenho comida e um lugar para dormir. Eu recebo dinheiro aqui e ali e há comida nas lixeiras e perto das lojas. Há muito aqui”, disse ela, que perambula pelas ruas da Califórnia revistando lixeiras.

