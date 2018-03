Ex-modelo da Playboy confirma romance com Trump

A ex-modelo da Playboy Karen McDougal confirmou nesta quinta-feira que manteve um romance com Donald Trump há uma década, e que a princípio o magnata queria lhe pagar pelo sexo.

Karen McDougal, que tenta ser liberada de um acordo de sigilo firmado em 2016 com a American Media Inc, disse à CNN que após seu primeiro encontro com Trump “ele quis me pagar e eu realmente não sabia o que fazer”.

“Olhei para ele e disse: ‘Não sou assim, não sou este tipo de mulher’. E ele me olhou e disse: ‘Ah, você é realmente especial'”.

McDougal revelou que ela e Trump acabaram passando “muito tempo juntos” e que também mantinham contato por telefone. “Foi uma relação real. Houve sentimentos entre nós”.

Segundo a ex-modelo, os dois se conheceram em 2006, pouco depois de a atual mulher de Trump, Melania, ter seu filho Barron.

Apesar de o romance ter acontecido em 2006, o acordo de confidencialidade com a American Media Inc, pelo qual McDougal recebeu 150 mil dólares, foi assinado em 2016, quando Trump se candidatou à presidência.