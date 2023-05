Ex-modelo da Playboy afirma que ficou famosa após ser ‘apalpada’ por elefante; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2023 - 10:55 Compartilhe

Ex-modelo da Playboy, a colombiana Francia James, de 33 anos, contou que começou a ficar famosa após um vídeo seu viralizar. Na filmagem, ela aparece usando um biquíni de oncinha e tem um de seus seios “apalpados” por um elefante.

Em entrevista ao podcast ‘Real Eyes Recongnize’, comandado pelo lutador de MMA Kevin “Trailblazer” Holland e Dustin Gutkowski, Francia detalhou como ficou famosa após a cena inusitada do animal.

“Tudo começou com um vídeo de elefante, ele apalpou um dos meus seios com a tromba, foi assim que tudo começou. Viralizou em todas as redes sociais”, disse Francia.

“Quando eu comecei a minha carreira, eu era modelo na Colômbia, mas a coisa não andava, não estava funcionando. Você nunca consegue um suporte, e antes disso eu trabalhava como esteticista”, acrescentou.

Segundo James, ela se dedicava à estética, mas foi o vídeo com o elefante que a fez ser conhecida.

“Eu ficava o dia inteiro fazendo massagens, tratamentos faciais, etc. Não estava ganhando dinheiro, então comecei a fazer vídeos para o Instagram e a coisa explodiu com o elefante. Comecei a receber essas visualizações malucas de todo lugar”, completou.

