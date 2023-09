Ex-modelo Charles Hermann esbanja boa forma aos 43 anos e dá dicas de cuidados com o corpo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 21:26 Compartilhe

Charles Hermann conheceu as passarelas internacionais no seu tempo de modelo e, mesmo longe dos desfiles, mantém os cuidados com a saúde e com o corpo.

Não à toa, ex-modelo brasileiro ainda chama atenção aos 43 anos de idade. O mundo da moda continua sendo sua inspiração, mas agora como estilista.

Charles Hermann já estrelou campanhas publicitárias e hoje é um dos sócios da Victoria Alta Costura. Ele abriu o jogo e contou detalhes dos seus cuidados com o seu corpo.

“Sempre fui muito ‘relax’ (risos). Nunca fiz plástica e nem fui adepto a dietas malucas para manter o corpo, a minha genética sempre ajudou muito nessa questão. Os cuidados que tenho sempre foram os orgânicos, nada que fosse prejudicial à minha conduta saudável”, explicou o estilista.

Ele conta que mantém uma rotina de treinos frequentes e até confessa ficar estressado quando não consegue ir à academia.

“Eu amo me cuidar, malho todos os dias, excetos os dias que estou com uma routine cheia de trabalhos ou quando estou em viagem, mas sempre tento”, ponderou ele.

Com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, Charles costuma compartilhar boa parte da sua rotina de treinos, viagens e o seu trabalho.

