Ex-modelo americana Loni Willison é vista novamente em situação de rua

A ex-modelo Loni Willison, 41, voltou a chamar atenção após mais uma vez ser fotografada em situação de rua no último sábado, 8. Nas imagens, capturadas por um paparazzo em Los Angeles nos Estados Unidos, a loira aparece com roupas de frio e um carrinho de compras com seus pertences.

+ Quem é a ex-modelo que vive em situação de rua e foi flagrada por paparazzo nos EUA

+ Ex-modelo que virou moradora de rua diz: “Ninguém se importa”

Segundo o site “Quem”, o fotografo teria afirmado que Loni “foi vista vasculhando uma lixeira enquanto puxava um carrinho de compras cheios de seus pertences”. A última vez que um registro da ex-modelo foi capturado aconteceu há quase dois meses, durante incêndios florestais no sul da Califórnia, em janeiro deste ano.

Na internet, usuários comentam sobre a situação de Willison, que vive nas ruas desde 2016, e fazem comprações com fotos de sua época como modelo.

Quem é Loni Willison?

Nascida em 1983, Willison fez sucesso nos anos 2000, atuando como modelo fitness e atriz. Ela estampou capas de revistas famosas, como “Glam Fit”, “Flavour” e “Iron Man” e até fez uma ponta em “Expose”, filme de 2005. Loni ficou ainda mais conhecida após seu casamento com o ator Jeremy Jackson, de “Baywatch”, em 2012.

A relação acabou dois anos depois após um divórcio polêmico, em que ela alega que o o ex-marido teria tentado estrangulá-la durante uma briga.

Segundo o jornal “The Sun”, ela teria sofrido um colapso nervoso em 2016 que a fez perder seu carro, apartamento e emprego. Desde então, ela vive em situação de rua e é frequentemente fotografada vasculhando lixeiras em Los Angeles.

“Eu estou meio que presa. Mesmo que eu peça por ajuda, não há muito o que alguém possa fazer (…). Eu não vou bagunçar a vida de alguém só porque alguém ferrou a minha”, explicou a ex-modelo ao jornal britânico em 2021.