Ex-ministro João Roma socorre senhora engasgada em Salvador

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 16:37 Compartilhe

O ex-ministro da cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma, protagonizou uma cena inusitada em um restaurante em Salvador (BH). Ele estava almoçando quando levantou para ajudar uma senhora que se engasgou com um pedaço de carne. O vídeo viralizou nas redes sociais.

O episódio ocorreu no dia 7 de junho, no restaurante Chez Bernard. Ao notar que a senhora estava tendo dificuldades para respirar, Roma utilizou a chamada “manobra de heimlich”, que consiste em abraçar a pessoa por trás e apertá-la. No vídeo é possível ver que ela cospe o pedaço de peixe.

+Marido da ministra do Turismo tenta atrair deputados do União para o Republicanos

“O ex-ministro da Cidadania João Roma é oficial da reserva do Exército Brasileiro. Executou uma manobra padrão de salvamento quando viu a senhora engasgada com a espinha de um peixe. As imagens captadas pela câmera do estabelecimento foram divulgadas por terceiros”, informou a assessoria do PL na Bahia, por meio de nota.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias