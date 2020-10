Ex-ministro Furlan é nomeado como assessor da Prometeon

SAN PAULO, 14 OUT (ANSA) – A empresa Prometeon, fabricante de pneus para o mercado industrial, anunciou o ex-ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan como seu novo assessor corporativo para as Américas.

Segundo comunicado oficial, Furlan “terá um papel importante e estratégico no suporte à alta administração da companhia, em Milão, na Itália, e atuará em parceria com o CEO global, Giorgio Bruno, e com o COO global, Gregorio Borgo”.

“A chegada de Luiz Fernando Furlan está alinhada com a estratégia global da empresa e marca um importante momento da Prometeon, que completa cinco anos em 2020 e que se consolidou como líder no mercado de pneus para os segmentos de caminhões, ônibus, agro e OTR no Brasil”, diz a nota.

Furlan foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no primeiro governo Lula e atualmente é membro do conselho de administração da BRF e da Telefônica Brasil, assim como de alguns conselhos consultivos, incluindo da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura e do Instituto Ayrton Senna. (ANSA).

