Ex-ministro do Planejamento assumirá presidência da CNSeg em 30/4

O ex-ministro do Planejamento Dyogo de Oliveira assumirá a presidência da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) em 30 de abril. Ele foi eleito nesta sexta-feira pela assembleia geral da entidade.

Oliveira assumirá o posto no lugar de Marcio Coriolano, que deixa o cargo após seis anos. Os dois farão uma transição a partir de 1º de fevereiro, com Oliveira assumindo o posto de assessor especial de Coriolano.

A CNSeg afirma que o atual presidente já havia formalizado antecipadamente a decisão de não prosseguir à frente da diretoria executiva da entidade. Ele havia sido reconduzido ao cargo em 2019, para um mandato de três anos.

Dyogo de Oliveira foi ministro do Planejamento do governo de Michel Temer, entre 2016 e 2018, e em seguida, ocupou a presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por nove meses. Em 2019, o economista assumiu a presidência da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos (ANEAA), cargo que ainda ocupa.

Oliveira foi indicado à presidência da CNSeg pelo conselho de gestão da confederação. “O economista Dyogo Henrique de Oliveira tem extenso currículo e experiência de gestão nas áreas pública e privada, incluindo amplo conhecimento do sistema de seguros privados”, afirma a entidade em comunicado à imprensa.

