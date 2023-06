Ex-ministro do GSI mandou omitir do Congresso informes da Abin sobre atos golpistas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 11:41 Compartilhe

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias teria mandado para a direção da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) omitir do relatório enviado ao Congresso Nacional os alertas sobre a ameaça dos atos golpistas, que ocorreram no dia 8 de janeiro.

O que aconteceu:

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a Comissão de Atividades de Controle de Inteligência (CCAI) pediu ao GSI que encaminhasse para o Congresso um documento que continha informes da inteligência da Abin entre os dias 2 e 8 de janeiro;

No documento havia mensagens dirigidas para diferentes órgãos pelo WhatsApp. Porém não continha os informes direcionados ao general Gonçalves Dias;

Ainda segundo o jornal, o ex-ministro ordenou a omissão desses informes, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por meio de canais oficiais;

A agência era comandada à época pelo oficial de inteligência Saulo Moura da Cunha. Ele deixou o cargo em março e passou a atuar no GSI a partir de abril, durante a gestão de Dias. Depois, no dia 1° de junho, pediu exoneração;

Os 11 alertas sobre os atos golpistas enviados para o ex-ministro do GSI só chegaram ao Congresso Nacional no mês de maio, por meio de um novo relatório elaborado pela Abin;

Depois, no dia 9 de janeiro, a CCAI pediu o primeiro pedido de informação ao GSI. Em resposta, a Abin elaborou uma planilha com os materiais distribuídos pela agência por WhatsApp na época;

Vale informar que a decisão de omitir as informações competia ao general Gonçalves Dias, pois, de acordo com a lei que instituiu o chamado Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), os documentos produzidos pela inteligência da Abin devem ser fornecidos somente aos chefes do GSI.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias