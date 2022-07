Ex-ministro de Finanças britânico diz que inflação é prioridade, não corte de impostos

LONDRES (Reuters) – O ex-ministro de Finanças britânico Rishi Sunak disse que a prioridade econômica caso ele se torne primeiro-ministro será combater a inflação alta, não os cortes de impostos prometidos por alguns de seus rivais na corrida para substituir Boris Johnson.

A inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido em 12 meses atingiu uma máxima de 40 anos de 9,1% em maio, e o Banco da Inglaterra, banco central britânico, prevê que excederá 11% em outubro, quando as tarifas reguladas de energia doméstica aumentarem.

“Acredito que nossa prioridade econômica número um é combater a inflação e não piorá-la”, disse Sunak à rádio BBC nesta quinta-feira. “Vou reduzir os impostos neste Parlamento, mas vou fazê-lo com responsabilidade, porque não corto impostos para ganhar eleições, ganho eleições para cortar impostos”, acrescentou.

Sunak, cuja renúncia na semana passada ajudou a desencadear a queda do governo de Johnson, está liderando um campo de seis candidatos após o primeiro turno de votação na quarta-feira.

Ele obteve 88 votos de seus colegas parlamentares conservadores, à frente da ministra do Comércio Penny Mordaunt, com 67, e da secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, com 50.

Sunak rejeitou sugestões de que sua riqueza tenha prejudicado sua capacidade de entender as pressões financeiras enfrentadas por milhões de britânicos –ao relutar, por exemplo, em apoiar refeições financiadas publicamente para crianças pobres durante as férias escolares.

Sunak e sua esposa Akshata Murthy foram incluídos em uma lista dos 250 residentes britânicos mais ricos publicada pelo jornal Sunday Times em maio.

(Reportagem de Muvija M, Paul Sandle e Kate Holton)