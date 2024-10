Ex-ministro de Bolsonaro perde no 2º turno em João Pessoa para atual prefeito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 20:47 Para compartilhar:

O ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro Marcelo Queiroga (PL) foi derrotado na disputa pela prefeitura de João Pessoa, capital da Paraíba. O atual prefeito, Cícero Lucena (PP), obteve 258.727 votos (63,91% dos votos válidos), enquanto Queiroga, 146.129 votos (36,09%) – uma diferença de 112.598 votos.

Queiroga estava atrás na disputa nas pesquisas de intenção de voto ao longo do segundo turno. No sábado, 26, o levantamento da Quaest mostrava Lucena com 60% dos votos válidos enquanto o ex-ministro tinha 40%.

A campanha em João Pessoa foi marcada pela briga entre esquerda e direita. Enquanto Queiroga se apoiou nas figuras de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Cícero Lucena recebeu o apoio de parte do PT no segundo turno.

O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou em quarto lugar na capital paraibana no primeiro turno, com Luciano Cartaxo, que teve 49.110 votos (11,77% dos votos válidos). Na primeira etapa, Lucena teve 205.122 votos (49,16%) e Queiroga, 90.840 (21,77%).

Queiroga foi o quarto ministro da Saúde na gestão Bolsonaro. Assumiu a pasta em março de 2021, durante a pandemia de covid-19.