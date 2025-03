Ex-ministro de Bolsonaro diz que foi contra golpe e quer testemunho de Múcio

Ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira disse, nesta quinta-feira, dia 6, em sua defesa ao STF (Supremo Tribunal Federal), que foi contra a tentativa de golpe de Estado e colocou como testemunha de defesa o atual ministro da pasta, José Múcio Monteiro.

Para advogados de Paulo Sérgio Nogueira, a denúncia contra o ex-ministro deve ser rejeitada já que elementos trazidos na denúncia teriam provado que ele sempre se colocou contrário à trama golpista. Isso mostraria, que ele não fazia parte do grupo que tentou manter Bolsonaro no poder.

Para provar a situação, a defesa listou delações e documentos da denúncia para alegar que ex-ministro não fazia parte de grupo golpista. Ela cita trecho da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, na qual ele afirma que o então ministro da Casa Civil, Braga Netto, estava rachado com os generais da ativa que eram contra o golpe e menciona Paulo Sérgio Nogueira como um dos generais do grupo contrário.

A defesa também entende que, caso seja aberta uma ação penal contra ele, devem ser ouvidos como testemunhas o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, general Freire Gomes e brigadeiro Carlos Almeida de Baptista Júnior.