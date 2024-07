Ex-ministro de Bolsonaro chama Lula de Biden da Silva: ‘Seu tempo já passou’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 10:30 Para compartilhar:

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comparou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos que está concorrendo a reeleição.

“Presidente Biden da Silva, o Brasil não é a Faixa de Gaza! Sua perda de contato com a realidade só aumenta. Como disse o NYT [New York Times] sobre o outro Biden, seu tempo passou. Cada vez que fala, presidente Biden da Silva, como o outro, o Brasil se espanta e não reconhece quem um dia você foi”, escreveu Ciro Nogueira nas redes sociais, no sábado, 29.

+ Democratas apoiam Biden após mau desempenho em debate

Mais cedo, Lula havia comparado o Brasil com a Faixa de Gaza, que está em guerra com Israel. “Não sei se vocês acompanham na televisão a Faixa de Gaza, dos palestinos. Eu não sei se vocês veem a destruição que a guerra está fazendo por lá. Nós encontramos o país assim, sem ministérios, sem funcionários, com um rombo de quase R$ 300 bilhões. (…) Se não fosse uma PEC de transição, a gente não governava. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de tomar posse”, disse Lula em um evento em São Paulo. “Porque o desastre a que esse país foi submetido, ele será inesquecível.”

Ciro Nogueira rebateu a declaração comparando o petista com Biden, que foi duramente criticado pelo desempenho dele durante o primeiro debate com Donald Trump, que disputa a presidência dos EUA neste ano. Aos 81 anos, o atual presidente dos EUA teve tropeços verbais e respostas ocasionalmente divagantes durante o debate, o que aumentaram as preocupações dos eleitores de que ele poderia não estar apto a cumprir outro mandato de quatro anos.

Em outro post, no dia seguinte, o presidente do Progressistas voltou a comentar as declarações de Lula e afirmou que “chamar o Brasil de ‘Faixa de Gaza’ é fake news, é atacar o Brasil e todos os brasileiros”.