Ex-ministro britânico dos Esportes pede ‘calma’ à organização dos Jogos de Paris 2024

A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deve “manter a calma e a concentração”, apesar dos violentos distúrbios dos últimos dias na França, a um ano do grande evento, disse o ex-ministros dos Esportes do Reino Unido Hugh Robertson, em uma entrevista à AFP.

Robertson, que foi deputado pelo Partido Conservador, lembrou dos protestos em Londres e outras zonas urbanas da Inglaterra em 2011, após o jovem Mark Duggan ser morto por um disparo da polícia. Em agosto daquele ano, cinco pessoas morreram nesses distúrbios.

“Quando isso aconteceu em Londres, também a um ano dos Jogos, todos os Comitês Nacionais Olímpicos (CNO) e as federações internacionais do mundo inteiro tinham acabado de chegar à cidade para conhecer as instalações”, lembra o ex-ministro.

“Eu dizia que não havia nada a temer e atrás de mim havia nuvens de fumaça no sul de Londres”, acrescenta.

Robertson não acredita que as imagens tenham um impacto nos potenciais visitantes durante os Jogos de Paris.

“Ainda estamos a mais de um ano da cerimônia de abertura, o que é muito tempo na organização de algo tão importante como os Jogos”, ressalta.

“As pessoas que já compraram seus ingressos virão de qualquer maneira, outras vão pensar que ainda falta muito e não desistirão de ir”, acrescenta.

“Mantenham a calma e a concentração”, aconselha o britânico à organização dos Jogos de Paris 2024.

A França desdobrou 45 mil policiais na sexta-feira para conter os distúrbios causados pela morte de um jovem baleado por um agente.

Embora “com menor intensidade”, esses distúrbios continuaram pela quarta noite seguida com quase 500 detidos.

