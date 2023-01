Ex-ministro Anderson Torres é preso pela Polícia Federal, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 8:21 Compartilhe

A Polícia Federal cumpriu nesta manhã de sábado (14) o mandato de prisão preventiva contra o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. As informações foram divulgadas pela GloboNews.





Acusado de omissão e conivência que teriam facilitado os ataques de bolsonaristas radicais às sedes dos Três Poderes no domingo, o ex-ministro chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília pouco antes das 8h deste sábado (14).

Torres estava em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro, muito próximo do ex-ministro.

Assim que o avião pousou em Brasília (DF), Torres foi conduzido por policiais federais e deixou o aeroporto de maneira discreta. A expectativa é de que o ex-ministro passe por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal, na sede do complexo da Polícia Civil, em Brasília.





Determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e chancelada pela maioria do plenário da corte, o pedido de prisão de Torres ocorreu após o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apontar “as diversas omissões, em tese dolosas, praticadas pelos responsáveis pela segurança pública no Distrito Federal e que contribuíram para a prática dos atos terroristas” de 8 de janeiro na capital federal.

Ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-ministro no âmbito da decisão de Moraes, a Polícia Federal encontrou em um armário uma minuta de decreto para instaurar um “estado de defesa” na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma a abrir caminho para mudar o resultado da eleição do ano passado, em que Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Torres, o documento foi “vazado fora de contexto” após ser apanhado quando ele não estava em sua residência, e provavelmente integrava pilha de papéis para descarte. “Tudo seria levado para ser triturado oportunamente”, afirmou o ex-ministro em postagem no Twitter.

* Com informações da Reuters

