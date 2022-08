Ex-militar peruano procurado por violações pode ser extraditado da Espanha

reuters 09/08/2022 - 18:00 Compartilhe

MADRI (Reuters) – Um tribunal espanhol começou a processar um pedido de extradição aberto pelo governo peruano contra um ex-oficial militar acusado de crimes contra a humanidade em um conflito contra guerrilhas maoístas nos anos 1980, conforme mostrou um documento da Justiça espanhola nesta terça-feira.

Augusto Gabilondo, um ex-tenente do Exército peruano, foi detido na Espanha na sexta-feira e recebeu liberdade condicional, embora esteja proibido de deixar o país e precise se reportar a um tribunal a cada duas semanas, afirma o documento. Seu passaporte foi retido.

Gabilondo dirigiu uma base militar na região andina central nos anos 1980, de acordo com a Comissão da Verdade e Reconciliação do Peru, em um momento em que as forças estatais estavam envolvidas em uma guerra violenta contra o Sendero Luminoso, um movimento maoísta de guerrilha que tentava derrubar o governo nacional.

O militar foi condenado a 15 anos de prisão no ano passado por um tribunal peruano pelo desaparecimento de um homem, e deveria ir a julgamento por conta de outros supostos desaparecimentos quando se tornou foragido, de acordo com o Instituto de Defesa Legal, uma organização peruana de direitos humanos.

Gabilondo não foi encontrado para comentar o assunto.

Cerca de 69 mil peruanos morreram no conflito contra o Sendero Luminoso, de acordo com dados oficiais. Muitos corpos nunca foram encontrados, e embora o grupo guerrilheiro receba a culpa de ter cometido a maioria dos assassinatos, as forças do Estado são acusadas de não distinguirem camponeses inocentes dos rebeldes.

Procuradores peruanos pedem uma condenação com sentença de 25 anos de prisão no segundo julgamento, um caso que inclui o desaparecimento de um jornalista após ele ter sido preso pela polícia.

(Reportagem de Inti Landauro em Madri)