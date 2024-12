Ex-militantes do partido de Assad entregam suas armas em Damasco

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2024 - 9:42 Para compartilhar:

Maher Semsmieh foi entregar seu rifle em um escritório do partido Baath em Damasco depois que a formação da dinastia al-Assad, que governou a Síria por meio século, suspendeu suas atividades.

“Não somos mais baathistas”, disse o homem de 43 anos, deixando escapar um sorriso aliviado. “Fomos forçados a fazer parte do Baath porque, para eles, se você não estivesse com eles, estava contra eles”.

A formação, no poder na Síria há mais de 50 anos, anunciou na quarta-feira que estava suspendendo suas atividades “até novo aviso”, três dias após a queda do presidente Bashar al-Assad desencadeada por uma ofensiva rebelde relâmpago.

Semsmieh explicou que todos os seus superiores haviam desaparecido desde domingo, dia em que os rebeldes tomaram Damasco. “Eles desapareceram de repente (…) Não os vimos mais”, disse ele na quinta-feira.

Na entrada do escritório, homens armados pertencentes aos grupos que tomaram Damasco recolheram os rifles de assalto dos ex-membros do partido.

Semsmieh fazia parte da “vanguarda do Baath”, um grupo encarregado de “recrutar civis e armá-los para resistir ao lado do Exército sírio”, reconheceu.

“Perdemos muitos mártires (…) Eles partiram por uma causa sobre a qual não sabiam nada”, lamentou.

Firas Zakaria, um funcionário público de 53 anos do Ministério da Indústria, também estava entre aqueles que vieram para se livrar de suas armas.

“Eles nos pediram para devolver nossas armas e nós somos a favor (…) Cooperamos no interesse do país”, disse ele.

Como muitos sírios, Zakaria explicou que foi forçado a se juntar ao Baath para entrar no serviço público. “No país, você tinha que ser membro do Baath para conseguir um emprego”, disse ele.

Símbolo de repressão para muitos, o partido foi fundado em 1947 por dois nacionalistas sírios treinados em Paris: Michel Aflaq, um cristão ortodoxo, e Salah Bitar, um muçulmano sunita.

A formação defendia a unidade dos países árabes, embora suas duas ramificações, uma na Síria e outra no Iraque, tenham acabado à frente de dois regimes autocráticos e rivais: o de Al-Assad em Damasco e o de Saddam Hussein em Bagdá.

– Fuga precipitada –

Na sede da liderança central do Baath, dirigida pelo secretário-geral Bashar al-Assad, o tempo parou no domingo.

Retratos esfarrapados do presidente deposto, que fugiu para a Rússia, ainda estavam pendurados nas paredes.

Veículos abandonados e papéis espalhados pelo chão em escritórios vazios guardados por combatentes do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, que liderou a coalizão rebelde.

Mas não havia sinal de funcionários do partido no prédio, onde al-Assad costumava presidir as reuniões de liderança do partido.

Uma estátua de Hafez al-Assad, pai e antecessor do ex-presidente, foi destruída em frente ao prédio. No estacionamento, carros luxuosos de fabricação chinesa, aparentemente usados por altos funcionários, foram deixados com portas e janelas quebradas.

No andar térreo, um enorme retrato mural de Hafez e seu filho mais velho, Basel, que morreu em um acidente de carro em 1994, escapou milagrosamente da fúria da multidão que invadiu o prédio no domingo.

Em um dos escritórios abandonados, um documento datado de 12 de novembro de 2024, caído no chão, propõe “expulsar” do partido “camaradas que traíram a nação e o partido ao colaborar com grupos terroristas”.

Em outro escritório, xícaras de café e pedaços de pão deixados sobre a mesa testemunhavam a fuga apressada dos membros do partido.

Os combatentes rebeldes que tomaram o prédio descobriram caixas de granadas de fabricação russa em um depósito.

No centro de Damasco, Moqbel Abdel Latif, 76 anos, explicou que se juntou ao Baath quando ainda estava na escola, na década de 1960.

“Se o Baath tivesse continuado no caminho certo, o país estaria em uma situação muito melhor hoje”, disse ele.

