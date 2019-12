Ex-Menudo do Morumbi, Márcio Araújo comandará o São Paulo pela primeira vez

Com o técnico Fernando Diniz suspenso pelo terceiro cartão amarelo (dois acumulados ainda quando estava no Fluminense e um recebido na derrota para o Grêmio), o São Paulo será comandado na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, pelo auxiliar Márcio Araújo, cria da base do clube e que fez parte do time que ficou conhecido como “Menudos do Morumbi”.

Na época, na década de 1980, Márcio Araújo era um jogador polivalente. Atuava em diversas posições e chegou a deixar o volante Paulo Roberto Falcão, grande contratação do clube, no banco de reservas durante a conquista do Campeonato Paulista de 1985. Ele ainda foi campeão brasileiro em 1986.

Após pendurar as chuteiras, Márcio Araújo voltou ao São Paulo para ser auxiliar de Telê Santana. Virou treinador quando Telê não pôde assumir o comando do Palmeiras por causa de problemas de saúde. Rodou alguns clubes até se afastar do futebol em 2015. Neste ano, entretanto, recebeu o convite de Fernando Diniz para ser seu auxiliar técnico no Fluminense e aceitou. Os dois se conhecem desde a década de 1990, quando Márcio Araújo ficava à beira do campo e Diniz era jogador.

Hoje com 59 anos, Márcio Araújo exaltou o retorno ao São Paulo. “Para mim é uma honra e uma emoção muito grande poder voltar para um clube que me formou, que foi a extensão da minha casa. Fui jogador da base, vim para o profissional. O São Paulo é um lugar do qual você só vai sentir falta no dia em que for embora, vai conseguir ver a diferença que tem (em relação aos outros) no dia em que for embora, porque vai ficar com muita saudade e vai querer voltar”, afirmou o auxiliar, em entrevista à TV do clube.

Márcio Araújo gosta do jeito como Diniz busca armar seus times, com valorização da posse de bola. “Ele tenta uma forma de jogar futebol diferente.”

Como treinador, Márcio Araújo conquistou a Copa São Paulo de 1993 com o São Paulo, o Campeonato Mineiro de 2000 com o Atlético-MG e o Troféu do Interior do Campeonato Paulista de 2007 com o Guaratinguetá.