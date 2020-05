Ex-meia de Corinthians Piá é preso pela quarta vez por furto de caixa eletrônico

O ex-meia Piá, que jogou na Ponte Preta, Corinthians e Santos, foi preso em flagrante pela quarta vez no último sábado (23) pelo furto de depósitos de caixas eletrônicos em Cordeirópolis (SP). Atualmente ele trabalha como técnico de futebol. As informações são do Globoesporte.com.

Segundo o delegado William Marchi, Pía e um companheiro foram detidos quando deixavam uma agência bancária. Junto com eles, foram encontrados cerca de R$ 8.500 e alguns equipamentos para pegar os envelopes com dinheiro.

Além das passagens por roubo de caixa eletrônico, o ex-jogador tem passagens por porte de drogas, armas e falta de pagamento de pensão. Piá parou de jogar em 2011 pelo Aparecidense-GO e teve seu auge no início dos anos 2000, quando fez parte do time da Ponte Preta semifinalista do Paulistão e da Copa do Brasil.