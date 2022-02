Ex-meia de Ferroviária e EC São Bernardo é morto a facadas

Ex-meia da Ferroviária e do EC São Bernardo, Vitor Ferreira, de 21 anos, foi morto a facadas no último domingo (13), em Américo Brasiliense, em São Paulo.

Um homem, de 26 anos, assumiu o crime. De acordo com o acusado, ele e Vitor discutiram no estacionamento de uma tabacaria da cidade. O criminoso foi encaminhado para a Cadeira de Santa Ernestina.

O ex-jogador vestiu as cores da Ferroviária entre 2017 e 2019, onde atuou pelas categorias de base. Em 2020, o jovem foi foi contratado pelo EC São Bernardo, onde disputou as Série A2 e A3 do Campeonato Paulista.

