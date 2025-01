Ex-MasterChef é preso em SC sob suspeita de estuprar menina de 12 anos

O cozinheiro Jason de Souza Junior, participante da 9ª temporada do reality show MasterChef Brasil, que foi ao ar em 2022 na TV Bandeirantes, foi preso na manhã desta quarta-feira, 1º, em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis, sob suspeita de ter estuprado uma menina de 12 anos enquanto a ameaçava com uma arma de fogo.

O caso, agora sob investigação da Polícia Civil, teria ocorrido na última terça-feira, 31, na capital catarinense. Segundo o delegado, a menina teria sido forçada a entrar no carro de Jason ao sair para colocar o lixo para fora de casa.

Jason foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira, 2. Ele está no Presídio Masculino de Florianópolis, na Agronômica. Ao Estadão, o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos, que representa o cozinheiro, disse apenas que se reuniria com o cliente ainda nesta quinta.

O delegado Cleber Serrano, à frente do caso, afirmou que a menina disse ter sido abordada na tarde da última terça em frente de casa, no bairro Trindade, em Florianópolis, por um homem com as mesmas características físicas de Jason.

“Esse sujeito, mediante grave ameaça de morte, exigiu que ela entrasse no carro e fosse até o campus da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que é um lugar conhecido por ser mais ermo”, disse ao Estadão.

Serrano afirmou que a menina teria sido estuprada nos arredores do campus, ainda dentro do carro em que foi abordada, com a arma apontada para a cabeça. “Depois que a vítima sofreu o crime, ele a ‘devolveu’ bem próximo à residência dela”, disse.

De acordo com o delegado, após a menina relatar o ocorrido, a família registrou o boletim de ocorrência ainda na terça. Com as informações iniciais em mãos, a Polícia Civil identificou a placa do carro, por meio de câmeras de segurança. O veículo estaria registrado em nome de Jason.

“Diante das informações que ela (a vítima) passou, de que o autor também teria uma cicatriz na barriga e que tinha uma barba longa, ficou identificado o Jason”, acrescentou Serrano.

Jason não foi encontrado em casa em um primeiro momento, e foi preso na manhã desta quarta. As diligências iniciais foram realizadas pela Polícia Militar, que localizou e conduziu o suspeito à sede da Central de Plantão Policial (CPP) da capital catarinense.

Paralelamente, Serrano recebeu o resultado do exame de corpo de delito, que confirmou que a adolescente havia sido estuprada. Ele também deu sequência aos procedimentos investigativos, como oitiva da vítima e de familiares.

“Ficou clara a autoria delitiva do Jason, principalmente pela identificação da cicatriz da barriga, da barba e do veículo automotor”, afirmou o delegado. Ele solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, e o pedido foi deferido pela Justiça nesta quinta.