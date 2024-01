Ex-massagista do Flamengo, Denir recebe homenagem de jogadores que passaram pelo clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 14:52 Para compartilhar:

Após o Flamengo comunicar o falecimento de Adenir Silva, o seu Denir, vários jogadores usaram as redes sociais para homenagear o funcionários que decidiu 42 dos 75 anos vida no clube rubro-negro. O lateral Filipe Luís, que recentemente anunciou a sua aposentadoria do futebol, foi o primeiro jogador a lamentar a morte do massagista, que lutava contra um câncer no cérebro.

“Descanse em paz, Denir. Sinto sua falta”, disse o ex-lateral, que foi acompanhado pelo zagueiro David Luiz, que continua no Flamengo. “Será pra sempre um de nós, seu Denir”, afirmou o defensor.

O ex-meia Alex, ex-Palmeiras e Cruzeiro, que passou pelo clube em 2000, também prestou sua homenagem. “Minhas condolências e meus sentimentos à família e aos amigos do Deni. Muita luz a toda família. Descansa em paz, meu amigo. Obrigado por todos os conselhos e aulas sobre a vida”, disse.

Quem também prestou uma homenagem ao massagista foi o ex-meia e agora comentarista Zinho. “Obrigado Deni por todos os momentos, Deus conforte o coração da família e amigos! Te amo para sempre meu Amigo”, afirmou.

Já o atacante Bruno Henrique postou uma foto de quando criança no colo de Denir, ao lado da legenda: “Descansa em paz Sr Denir, irá nos fazer muita falta.”

Dois dos jogadores mais emblemáticos desse último período vitorioso do Flamengo, Diego Ribas e Gabigol ainda não se pronunciaram sobre o falecimento do massagista. A dupla, no entanto, nunca escondeu o carinho pelo funcionário do clube rubro-negro. O ex-meia o homenageou em vida, durante a semifinal da Libertadores de 2022, diante do Vélez Sarsfield, já o atacante sempre foi visto beijando a mão do massagista e chegou a afirmar que ele merecia uma estátua no clube.

Denir faleceu nesta segunda-feira após uma dura batalha contra um câncer no cérebro. Ele chegou a fazer a retirada do tumor, diagnosticado em 2022, mas não resistiu aos tratamentos. Ele esteve presente em 36 títulos conquistados pelo clube rubro-negro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias