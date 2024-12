Ex-marido que dopou e estuprou Gisèle Pelicot não recorrerá de sentença

Dominique Pelicot, que foi condenado a 20 anos de reclusão por estuprar, gravar e distribuir as imagens de abusos contra a própria esposa, Gisèle Pelicot, não irá recorrer da sentença. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 30, em entrevista de sua advogada à emissora francesa France Info.

“Recorrer submeteria Gisèle a um novo calvário, novos confrontos, o que Dominique Pelicot recusa”, afirmou a advogada Béatrice Zavarro. Além do ex-marido, outros 51 homens foram condenados por estupro, tentativa ou agressão sexual contra Gisèle.

Ao comentar a sentença, a vítima afirmou que pensa “nas vítimas não reconhecidas, cujas histórias muitas vezes permanecem nas sombras. Quero que saibam que compartilhamos a mesma luta”.

O caso

De acordo com as investigações, os episódios de abuso contra Gisèle começaram em 2011. No período, seu então cônjuge a dopava e convidava outros homens para terem relações sexuais não consensuais com ela.

As apurações concluíram que a situação aconteceu ao menos 92 vezes até a descoberta da vítima, em 2020. Após ter sua denúncia acolhida, Gisèle abriu mão do direito ao anonimato e pediu um julgamento público, com exibição das provas no tribunal, para ajudar outras mulheres vítimas de violência sexual.

Com isso, o caso ganhou repercussão internacional. Os responsáveis foram condenados a penas que variam dos quatro aos 20 anos de reclusão, pena máxima para o crime na França.