Ex-marido de Renata Dávila não paga pensão e tem prisão decretada

O ex-marido a ex-BBB Renata Dávila, Humberto Pentagna Guimarães, teve a prisão decretada após não pagar a pensão de Alice, filha dos dois. O TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) suspendeu a ordem “enquanto perdurar a pandemia”, afirma o UOL.

O processo, no entanto, corre de forma sigilosa por “envolver questões privadas”, além de ter processos de natureza criminal envolvendo os pais da menina. “Ele alega que a decisão da pensão não tinha sido decretada pela Justiça, por isso não tinha a obrigação de pagar. Acontece que está aí a prova, finalmente a Justiça decretou essa prisão e espero que com isso ele pare de achar que é o dono da razão e que manda no Judiciário, como ele gosta de encher a boca para falar, e cumpra com o dever de pai. Coincidentemente na semana que o decreto de prisão saiu, ele foi passar um mês fora do Brasil”, afirmou Renata Dávila quando foi procurada pelo UOL para comentar o caso.

