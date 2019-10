Ex-marido de Pituxita explica barraco por mansão no final de semanaa

O barraco no final de semana na casa de Ana Paula Almeida, a Pituxita, ainda rende. No dia seguinte da confusão, o comerciante José Roberto Barbosa tentou explicar sobre o bate-boca que viralizou após a divulgação no programa ‘A Tarde é Sua’.

José voltou para a casa em que morava com Ana Paula neste domingo após uma decisão da Justiça.Em abril, a ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel divulgou vídeos acusando o então marido de agressão e conseguiu uma medida protetiva, mas uma reviravolta mudou o rumo da história, quando foram revelados vídeos em que a própria Ana Paula aparece se machucando antes de ir para a delegacia.

Assim que chegou no antigo imóvel, o comerciante encontrou outro homem lá e o clima esquentou entre o ex-casal. Ana Paula e José Roberto foram à delegacia prestar esclarecimentos.

José Roberto participou ao vivo do programa e revelou a sua revolta por ter encontrado roupas de outro homem em seu closet. “O problema maior é meu filho estar participando de tudo isso. Como uma criança pode ser criada numa situação dessa?”.

Sobre o imóvel, ele insistiu ser o proprietário.”Comprei a casa em 2003, eu conheci ela em 2005, eu construí a casa durante esses dois anos, é só fazer as contas. Ela quer uma coisa que não é dela. Ela tem apartamentos, está recebendo aluguéis. A Justiça foi morosa comigo, sofri 7 meses e a casa por dentro está destruída”, denuncia o comerciante que, de acordo com seus advogados, entrou na Justiça com uma série de ações de reparação civil, criminal e familiar contra Ana Paula Almeida.