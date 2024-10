Ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão fica noivo nos EUA; saiba quem é a pretendente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2024 - 16:07 Para compartilhar:

O ex-marido de Marina Rui Barbosa, o piloto e empresário Alexandre Negrão, anunciou que vai ser casar novamente. O noivado foi oficializado na noite de sexta-feira, 18.

+ Maya Massafera mostra novo affair e cogita relacionamento aberto; vídeo

O pedido foi feito no luxuoso Hotel Amangiri. O casal está em viagem nos Estados Unidos, em comemoração ao aniversário do noivo.

A noiva é a comunicadora e it girl Elisa Zarzur. Negrão e Elisa estão juntos há dois anos e meio. A foto que eterniza o momento romântico foi publicada no perfil de Elisa com a legenda: “Fiancé” (noiva). “Fui pega de surpresa, abracei ele extremamente emocionada. É o anel dos meus sonhos e escolhemos viver esse momento de viagem apenas entre nós”, comentou a noiva. Nas redes sociais, amigos e familiares comemoraram o novo passo da união.

Em seu Instagram, Alexandre Negrão compartilhou a mesma foto com a legenda “Pra sempre seu, minha gatinha!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)