Ex-marido de Lulu Santos se casa com a noiva e cantor abençoa união

Bruno Azevedo, que se relacionou com o cantor Lulu Santos por 14 anos, se casou com a bancária Mayara Netto no mês de fevereiro em cerimônia fechada apenas para parentes e amigos e contou com a presença de Lulu e o namorado, Clebson Teixeira, que foram como ‘convidados de honra’.

“Foi uma manhã e um começo de tarde bem maravilhoso. Fizemos uma vaquinha para pedir doações aos convidados para fazermos uma boa ação para a Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paulo, uma ONG que apoia crianças e adolescentes portadoras de câncer e outras doenças graves do sangue. Cada convidado doou quanto quis e pôde. Com a arrecadação, vamos comprar tudo o que as crianças precisam””, disse Bruno em entrevista à QUEM.