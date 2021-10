Ex-marido de Liziane Gutierrez presenteia a modelo com mansão de R$ 5 milhões

Primeira eliminada de “A Fazenda 13″, Liziane Gutierrez não saiu com o prêmio do reality, mas ganhou algo tão bom quanto. O ex-marido da modelo, Antônio Macedo, presenteou-a com uma mansão de R$ 5 milhões, localizada nos Estados Unidos, de acordo com informações de Fábia Oliveira.

+ Lexa posa de biquíni fio-dental e recebe chuva de elogios

+ A Fazenda: ‘Me irrita’, diz Erasmo sobre voz de Marina

Antônio é um executivo do ramo de cassinos em Las Vegas, e escolheu comprar uma casa para Liziane ao lado da sua para ficar de olho nela, por quem ainda é apaixonado, segundo uma fonte próxima. “Ele ainda é apaixonado por ela, mas não aceita muito essa coisa dela ser famosa e conhecida mundialmente. Antônio é muito discreto e não sabe se vale a pena tentar uma reconciliação. A Liziane quer”, disse.

Veja também