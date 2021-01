Ex-marido de juíza jogou beach tênis horas antes de assassiná-la

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, poucas horas antes de matar a ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral, Paulo José Arronezi jogou beach tênis na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. A informação foi revelada em depoimentos na Delegacia de Homicídios por três amigos do engenheiro que estiveram com ele no dia 24 de dezembro, véspera do Natal.

Leia mais: Juíza assassinada por ex revela extorsão em áudio: “Morro de medo”

De acordo com testemunhas, Paulo José, que era conhecido como ‘Risadinha’, jogou uma partida de duplas com outros três amigos, estava “bastante tranquilo e calmo”. Quando começou a chover, se despediu desejando ‘Feliz Natal’ aos presentes. Cerca de sete horas depois, ele mataria a juíza a facadas na frente das três filhas do casal, com idades entre 7 e 9 anos.

Em todos os depoimentos, o homem é descrito como uma pessoa “tranquila” e “sociável”, e dois amigos disseram que nunca observaram “nenhum comportamento violento ou agressivo” por parte do engenheiro.

Uma amiga que prestou depoimento na DH, afirmou que Paulo estava desempregado há seis anos, e que passava uma imagem de “dono de casa”, por ter tempo livre para “fazer as coisas e ficar com as crianças”. Além disso, ela afirma que ele “passou a ter um comportamento diferente, demonstrando estar deprimido, sempre triste e lamentando o relacionamento” após a separação do casal.

Por fim, a amiga, que era uma das mais próximas de Paulo, disse que ‘Risadinha’ dizia que “a separação se deu de forma amigável e que tudo ocorria bem”. Ainda ressaltou que não sabia das agressões e ameaças que Paulo fazia a Viviane.

No último sábado, a Justiça recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o engenheiro. Na decisão, o juiz Alexandre Dias Teixeira manteve a prisão do acusado.

Veja também