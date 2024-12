Ex-marido de Gisèle Pelicot pede que família aceite suas ‘desculpas’ em julgamento por estupro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2024 - 6:03 Para compartilhar:

Dominique Pelicot, o principal acusado do macrojulgamento por estupro na França, pediu à família que aceite suas “desculpas” e elogiou a “coragem” da ex-mulher, Gisèle, a quem ele drogou por uma década para estuprá-la com homens desconhecidos contactados pela internet.

“Gostaria de começar por saudar a coragem da minha ex-mulher”, declarou o réu no tribunal de Avignon, sul da França. “Lamento o que fiz, fazer sofrer (minha família) por quatro anos (quando os crimes foram revelados), peço perdão”, disse no último dia de suas declarações antes do veredito, previsto para quinta-feira, do julgamento que chamou a atenção de todo o mundo.

