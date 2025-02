Ex-marido de Ana Hickmann atrasa pensão e advogados da apresentadora vão à Justiça

Ana Hickmann, 43 anos, e seus advogados entraram na Justiça contra o ex-marido da apresentadora, o empresário Alexandre Correa, 53, por conta do atraso da pensão do filho do ex-casal, Alezinho, de 10 anos. Ele teria efetuado os pagamentos referentes a janeiro e fevereiro deste ano.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu o prazo de três dias para a quitação dos valores, que somam R$ 9 mil, sob pena de prisão. As informações são do colunista Gabriel Perline, do F5, em publicação nesta sexta-feira, 14.

O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 10, o que não aconteceu. Caso a pensão não seja paga, Alexandre pode pegar de 30 a 90 dias de prisão, de acordo com o Código do Processo Civil.

O prazo determinado pela Justiça começa a valer apenas após Alexandre Correa receber a notificação sobre a ação movida pela ex, que deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Porém, a equipe jurídica do empresário já teria sido informada sobre a decisão.

A ausência de pagamento da pensão já havia sido exposta pela apresentadora, em vídeo publicado em seu canal do YouTube há três semanas. Na ocasião, ela afirmou que o empresário se recusa a pagar a pensão para o filho, e que também não visita a criança, mesmo tendo sido autorizado pela Justiça a manter contato com a criança.

“O judiciário concedeu, há um ano e dois meses, que toda quarta-feira ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas suas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. Até essa semana, seriam 56 visitas, no total, mas ele só apareceu uma única vez”, afirmou ela.

Ainda no vídeo, Ana Hickmann relembrou ter sido acusada de alienação parental, mas ela explicou que Alexandre Correa fica com o filho a cada 15 dias e que o processo de entrega da criança gerava constrangimentos.

“A cada 15 dias, ele causava desconforto, não só para mim, mas em pessoas que não tem nada a ver com essa situação, com posts em rede social. Para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, resolvi entregar e retirar o meu filho na porta da casa dele, em São Paulo”, detalhou ela.