Ex-Malhação, Alexandre Slaviero rebate críticas por sua aparência

O ator Alexandre Slaviero, 39 anos, um dos galãs da novela teen Malhação (TV Globo) nos anos 2000, desabafou após ter recebido críticas por sua aparência.

Em sua conta no Instagram, o artista chamou a atenção de internautas com registros atuais em que ele aparece com um visual mais despojado, com barba e cabelos compridos.

“Caramba, é você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na Malhação. Você era muito ‘presença’, o que aconteceu?”, espantou-se um internauta.

“Bora cuidar dessa aparência aí, mano! Tu é pra mim um exemplo de homem bonito, e bom ator! Levanta essa cara e bora cuidar, hein? Pra cima!”, incentivou outro seguidor.

Afastado da televisão desde 2021, o ator não respondeu aos comentários, mas atualizou a rede social com um visual renovado.

No último fim de semana, O intérprete de Kiko em Malhação (2003) postou a imagem sugerindo uma brincadeira.

“Onde está o Ale?”, escreveu ele na legenda.

Já através do dos Stories, o ator publicou uma indireta, nesta segunda (17).

“Você não perde amizades, oportunidades e relacionamentos quando começa estabelecer limites. Você se livra de aproveitadores, manipuladores e parasitas”, rebateu.

O último trabalho de Alexandre Slaviero em novelas foi na produção Gênesis (2021), uma trama bíblica da Record TV. Na emissora, ele fez seu primeiro papel em A Terra Prometida (2016).

Na Globo, o ator trabalhou durante 12 anos, e teve seu último papel na novela Em Família (2014).

