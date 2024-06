Ex-mafioso é preso em operação contra tráfico de drogas em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 JUN (ANSA) – Um ex-membro da Banda della Magliana, que entre os anos 1970 e 1990 era a principal organização criminosa que atuava em Roma, está entre os 27 detidos pelas autoridades italianas nesta terça-feira (4) em uma operação contra uma rede internacional de tráfico de drogas na capital da Itália.

Trata-se de Marcello Colafigli, cujos investigadores acreditam que era o líder da quadrilha e conseguiu organizar o comércio de grandes quantidades de drogas, além de manter relações com figuras das máfias ‘Ndrangheta, Camorra e Foggia.

De acordo com a polícia italiana, o suposto ex-mafioso ainda cumpria pena de prisão em regime semiaberto.

As prisões desta terça contou com operações nas províncias de Roma, Nápoles, Foggia e Viterbo, com 11 suspeitos presos e 16 colocados em prisão domiciliar.

A Banda della Magliana, uma gangue criminosa extinta que atuou na capital e já até foi alvo de investigação no caso do desaparecimento da jovem Emanuela Orlandi no Vaticano há mais de 40 anos, foi a inspiração para o aclamado filme de Michele Placido, “Romanzo Criminale”, e uma série de TV de sucesso.

(ANSA).