Ex-lutador de MMA, André Mussi morre aos 48 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 15:43

André Mussi, ex-lutador de MMA, fisiculturista e empresário, morreu aos 48 anos após passar mal durante treino em uma academia no Rio de Janeiro, na terça-feira, 22.

O empresário chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi detalhada até o momento.

Quem era André Mussi

Mussi nasceu em Salvador, capital da Bahia, e ficou conhecido por ter sido um dos pioneiros do MMA no estado, onde esteve à frente de eventos como “Clube da Luta” e “Bahia Combat”.

Com um histórico de 11 vitórias no MMA, ele lutou no Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, de acordo com a plataforma de artes marciais “Sherdog”.

De 2004 a 2010, o ex-peso pesado esteve ativo nos octógonos. Ele auxiliou a revelar outros grandes nomes do esporte como Yuri Carlton, Edilberto Crocotá e Renato Velame.

André Mussi deixou esposa e filho, o corpo dele deve ser sepultado em Salvador, porém não há informações a respeito do horário e local do enterro.