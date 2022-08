Ex-loira do ‘É o Tchan’ declara patrimônio de R$ 120 mil ao registrar candidatura a deputada federal

Da Redação 13/08/2022 - 16:25 Compartilhe

Ex-loira do Tchan e atual policial rodoviária federal, Silmara Miranda (Republicanos-DF) declarou um patrimônio de R$ 120 mil ao registrar a sua candidatura a deputada federal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse valor se divide entre um carro de R$ 96,5 mil e R$ 24,39 mil em conta corrente. As informações são do jornal Extra.

Silmara entrou no grupo baiano para substituir Sheila Melo e atuou como dançarina de 2003 a 2007.

Atualmente, a policial rodoviária federal é uma das apostas do bolsonarismo no Distrito Federal.

Silmara prometeu em evento da sua pré-candidatura que pretende “fortalecer a base do presidente no Congresso Nacional”.

Para conseguir ganhar a simpatia do eleitorado conservador, Silmara posta nas suas redes sociais fotos ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A candidata a deputada federal defende pautas como porte de armas, segurança pública e criminalização do aborto.

Em novembro de 2020, ela foi aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, Silmara homenageou o presidente Jair Bolsonaro (PL): “Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade (A história é linda! Um dia posso contar para vocês!). Gratidão eterna sr. Jair Messias Bolsonaro”.