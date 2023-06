Ex-líder escocesa Nicola Sturgeon é detida por investigação sobre finanças (polícia) ctx/pa/es/mb/tt

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/06/2023 - 11:32 Compartilhe

A ex-líder separatista escocesa Nicola Sturgeon foi detida neste domingo (11) como parte de uma investigação sobre irregularidades financeiras em seu partido, informaram a polícia e a imprensa britânica.

“Uma mulher de 52 anos foi presa hoje (…) como suspeita na investigação em andamento sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês”, anunciou a polícia, enquanto a BBC e a agência de notícias PA disseram se tratar de Sturgeon.

A mulher está sob custódia e está sendo interrogada, acrescentou a polícia.

Trata-se da terceira detenção nesta investigação, que está abalando a cena política escocesa.

A polícia realizou buscas em várias propriedades, incluindo a residência de Sturgeon e seu marido, Peter Murrell, assim como a sede do SNP em Edimburgo, de acordo com a agência PA.

No início de abril, Murrell também foi detido brevemente no âmbito desta investigação.

O tesoureiro do partido, Colin Beattie, foi detido alguns dias depois e acabou liberado sem acusações.

As investigações se concentram no uso de cerca de 600.000 libras esterlinas (750.000 dólares, ou em torno de 3,6 milhões de reais na cotação atual, a R$ 4,88) doadas nos últimos anos com o objetivo de realizar um novo referendo de independência. O projeto está bloqueado, devido à recusa do governo britânico.

A imprensa também menciona um empréstimo de 100.000 libras que Murrell teria feito para o partido.

Sturgeon fez sua última aparição pública como primeira-ministra em março, no Parlamento escocês, depois de anunciar um mês antes sua renúncia.

