Ex-líder do Departamento de Justiça descreveu campanha de pressão de Trump para reverter eleição, diz senador

Por Jan Wolfe

WASHINGTON (Reuters) – O ex-presidente Donald Trump armou uma intensa campanha de pressão sobre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para reverter a sua derrota eleitoral nas suas últimas semanas no poder, afirmou o líder do Departamento durante aquele período em depoimento a parlamentares, segundo um senador democrata neste domingo.

O ex-procurador-geral interino Jeffrey Rosen deu um depoimento “inestimável” durante uma sessão de sete horas a portas fechadas no último sábado, no qual ele implicou Trump em uma tentativa de reverter o resultado da eleição, disse o presidente do Comitê Judiciário do Senado, Dick Durbin, ao programa “State of the Union”, da CNN.

Segundo Durbin, Rosen depôs que Trump o pressionou diretamente a dizer, de maneira falsa, que as contínuas investigações de fraude eleitoral deixavam incerta a vitória do presidente Joe Biden.

“Era real. Muito real. E era muito específico”, disse Durbin em relação à pressão de Trump sobre Rosen. “O ex-presidente não é sutil quando quer alguma coisa”.

Durbin, democrata de Illinois que preside o Comitê Judiciário do Senado, elogiou Rosen, um advogado conservador, pela sua cooperação voluntária com as investigações em andamento do comitê às ações de Trump após a eleição.

“Tenho que dizer que a História será muito gentil ao senhor Rosen quando tudo isso acabar. Quando ele foi nomeado, eu não achei que seria o caso, em um primeiro momento. Eu estava errado”, disse Durbin, acrescentando: “É bom para os EUA que tivemos alguém como Rosen naquela posição”.

O depoimento de Rosen aconteceu uma semana depois de documentos do Departamento de Justiça divulgados por um comitê da Câmara mostrarem que Trump havia pedido a autoridades que dissessem, também de maneira falsa, que a sua derrota eleitoral era “corrupta”.

Questionado se Trump tentou efetivar um golpe, Durbin afirmou: “Estava chegando a esse processo”.

Durbin se recusou a dizer se Trump deveria sofrer acusações criminais pelas suas tentativas de reverter a eleição, dizendo que a investigação ainda está muito no começo para essa pergunta ser respondida.

