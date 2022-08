Ex-líder das Farc pede que ELN negocie paz na Colômbia

Ansa 17/08/2022 - 17:33 Compartilhe

BOGOTÁ, 17 AGO (ANSA) – O presidente do partido Comuns e ex-líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Londoño, fez um apelo para que os membros da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) “avancem” em um processo de acordo de paz com o governo do novo presidente Gustavo Petro.

“Exorto respeitosamente os companheiros da ELN, o seu comando, a sua militância e os seus simpatizantes a avançar com decisão para um acordo político para por fim à luta armada e iniciar assim a construção da paz total”, pediu Londoño.

Segundo o agora político, “o diálogo deve ser sempre o caminho para por fim aos conflitos” e o país hoje “tem ventos de mudança com paz e justiça social”.

Londoño ainda informou estar disponível para ajudar no processo por ter sido ele o responsável pela negociação por parte das Farc durante o acordo firmado em 2016 com o então presidente Juan Manuel Santos.

Há diversos grupos no momento tentando um acordo de paz com a ELN, após o fracasso de quatro anos atrás. O grupo armado acabou se tornando o maior entre os guerrilheiros do país desde o fim das Farc e ocupa áreas antigamente dominadas pelos comandados de Londoño. (ANSA).