Ex-líder da British Petroleum na Espanha vai presidir operação no Brasil

A British Petroleum (bp) anunciou nesta terça-feira, 3, que o ex-presidente da empresa na Espanha, Andres Guevara de la Vega, será o novo presidente da British Petroleum no Brasil. Ele vai ocupar ainda o cargo de presidente do Conselho da joint venture com a Bunge Bioenergia, e de diretor não executivo do Conselho da Pan American Energy, uma das principais empresas de energia da Argentina.

“O executivo conta com uma larga experiência internacional no setor, ao longo de mais de 20 anos de carreira, incluindo diversas funções no segmento de upstream, comercialização e, mais recentemente, energia de baixo carbono”, disse a empresa em nota.

Andres é formado em engenharia de produção pela Universidad Simón Bolívar, com MBA em finanças e economia pela University of Chicago. Ao longo de quase duas décadas na British Petroleum, ocupou cargos de operação, planejamento e gestão. Além de presidente da British Petroleum Espanha, foi diretor de Desenvolvimento de Negócios Gas Value Chains global, gerente de Desenvolvimento de Negócios Upstream América do Sul baseado no Brasil, e Coordenador de Trading e Originação de Petróleo Bruto na América Latina.

“É uma honra assumir o cargo de presidente da bp no Brasil, um País muito próximo a mim e um mercado com inúmeras oportunidades para o setor. O País desempenha um papel fundamental na transição energética para desenvolver o sistema energético mundial de amanhã, graças ao seu vasto potencial em energias renováveis, especialmente no setor de bioenergia”, afirmou.